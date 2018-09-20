كاديلاك توقف تطوير محركات الديزل وتتجه إلى الكهربائية

أعلن رئيس كاديلاك السيد Steve Carlisle عن إيقاف جميع خطط تطوير محركات الديزل داخل الشركة والتوجه للتركيز على المحركات الكهربائية، وقال السيد ستيف في حديثه أن التغييرات السريعة التي طرأت لسوق السيارات أجبرتهم على إتخاذ هذه الخطوة بشكل سريع.
جاء هذا التصريح خلال حفل تدشين XT4 الجديدة التي كان من المقرر أن تمتلك فئة ديزل على أن يتم إطلاقها في العام 2020، ويبدو أن هذا الأمر لن يتحقق مع التغييرات الجديدة في إستراتيجية كاديلاك. يذكر أن كاديلاك منذ العام 2015 مع ظهور فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمحركات الديزل لفولكس واجن تنبأت بقرب نهاية محركات الديزل في قطاع السيارات بشكل عام.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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