كاديلاك توقف تطوير محركات الديزل وتتجه إلى الكهربائية

أعلن رئيس كاديلاك السيد Steve Carlisle عن إيقاف جميع خطط تطوير محركات الديزل داخل الشركة والتوجه للتركيز على المحركات الكهربائية، وقال السيد ستيف في حديثه أن التغييرات السريعة التي طرأت لسوق السيارات أجبرتهم على إتخاذ هذه الخطوة بشكل سريع.

جاء هذا التصريح خلال حفل تدشين XT4 الجديدة التي كان من المقرر أن تمتلك فئة ديزل على أن يتم إطلاقها في العام 2020، ويبدو أن هذا الأمر لن يتحقق مع التغييرات الجديدة في إستراتيجية كاديلاك. يذكر أن كاديلاك منذ العام 2015 مع ظهور فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمحركات الديزل لفولكس واجن تنبأت بقرب نهاية محركات الديزل في قطاع السيارات بشكل عام.