كشفت رولز رويس عن نسخة جديدة من فانتوم والتي تعتمد بالكامل على الخصوصية التامة، وذلك خلال مشاركة الشركة في معرض بكين هذا العام. رولز رويس فانتوم معروفة بأنها أكثر سيارة فاخرة و هادئة بالإضافة الى راحتها الكبيرة، ولكن ماذا إن أضيف عنصر الخصوصية التامة له؟ هذا ما فعلته رولز رويس في فانتوم ذات قاعدة العجلات الطويلة لترينا أعلى معايير الفخامة و الخصوصية.

الإضافة الاوضح هي اللوح الزجاجي الذي يفرق السائق عن الراكب الخلفي، فبضغطة زر يصبح الزجاج معتماً من جهة السائق ومرئي للراكب الخلفي ليتمتع بمشاهدة الطريق. كما أن الزجاج كاتم للصوت، بمعنى أخر لا يمكن للسائق أن يستمع للركاب. يمكن للركاب التواصل مع السائق بضغطة زر، ويمكن للسائق الاتصال بالمقصورة الخلفية.

وقد تمت إضافة شاشتين قياس 12 إنش تسمح للراكب الخلفي بعرض كافة معلومات السيارة أو لمشاهدة الأفلام على الطريق.