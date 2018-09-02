كشفت رولز رويس عن نسخة جديدة من فانتوم والتي تعتمد بالكامل على الخصوصية التامة، وذلك خلال مشاركة الشركة في معرض بكين هذا العام. رولز رويس فانتوم معروفة بأنها أكثر سيارة فاخرة و هادئة بالإضافة الى راحتها الكبيرة، ولكن ماذا إن أضيف عنصر الخصوصية التامة له؟ هذا ما فعلته رولز رويس في فانتوم ذات قاعدة العجلات الطويلة لترينا أعلى معايير الفخامة و الخصوصية.
الإضافة الاوضح هي اللوح الزجاجي الذي يفرق السائق عن الراكب الخلفي، فبضغطة زر يصبح الزجاج معتماً من جهة السائق ومرئي للراكب الخلفي ليتمتع بمشاهدة الطريق. كما أن الزجاج كاتم للصوت، بمعنى أخر لا يمكن للسائق أن يستمع للركاب. يمكن للركاب التواصل مع السائق بضغطة زر، ويمكن للسائق الاتصال بالمقصورة الخلفية.
وقد تمت إضافة شاشتين قياس 12 إنش تسمح للراكب الخلفي بعرض كافة معلومات السيارة أو لمشاهدة الأفلام على الطريق.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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