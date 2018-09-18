تعمل فولكس فاجن على إنشاء مصنع مخصص فقط لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة تسفيكاو الألمانية، وكشفت الشركة أن المصنع الذي سيفتح أبوابه في العام 2020 قادر على إنتاج 100 ألف سيارة من أسطول I.D. الكهربائي بشكل سنوي.

فولكس فاجن ذكرت أن الحاجة الكبيرة إلى السيارات الكهربائية وزيادة الطلب في سوق السيارات أحتمت عليها إنشاء هذا المصنع الذي سيكون 100% مخصص للسيارات الكهربائية، وذكرت أنه سيتم تطوير 16 مكان حول العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة لإنتاج سيارات كهربائية.