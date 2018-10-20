أودي تواجه غرامة مالية بقيمة 928 مليون دولار

لا تزال فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمجموعة فولكس واجن التي بدأت في العام 2015 تلاحق شركات المجموعة، فاليوم أصدر المدعي العام في ألمانيا حكماً بغرامة 928 مليون دولار بسبب ضلوع الشركة في الفضيحة وعلمها بها.

التهمة التي وجهت إلى أودي هو مشاركتها في التلاعب بنتائج إختبارات الإنبعاثات الخاصة بمحركاتها الديزل من نوعي V6 و V8، فالشركة إستخدمت أجهزة خاصة تقوم بتقليل إنبعاثات السيارة خلال فترة إختبار السيارات من المنظمات الخاصة بالسيارات، يذكر أن الفضيحة تسببت بغرامات بمليارات الدولارات على مجموعة فولكس واجن بالإضافة إلى إستدعاء ملايين السيارات عبر السنوات الثلاث الماضية.