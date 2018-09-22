كشفت مرسيدس بشكل رسمي عن سيارتها A35 4MATIC من قسم AMG للسيارات عالية الأداء، وتحمل الهاتشباك تحت غطائها الأمامي محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 301 حصان و 295 رطل-قدم من عزم الدوران موصولة بناقل حركة ثنائي الكلتش مكون 7 سرعات ونظام دفع رباعي.
المحركات الجديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية فقط وتصل سرعة A35 القصوى إلى 250 كم/س، وقامت مرسيدس بالعمل على نظام تعليق جديد مصنوع من الالمنيوم خفيف الوزن والذي سيحسن من أداء القيادة والتحكم.
وذكرت مرسيدس أنه مقابل أسعار إضافية يمكن تزويد السيارة بخصائص رياضية مثل جنوط بحجم 18 إنش وجناح خلفي ومقاعد جلد رياضية. وستكشف مرسيدس عن السيارة خلال معرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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