كشفت مرسيدس بشكل رسمي عن سيارتها A35 4MATIC من قسم AMG للسيارات عالية الأداء، وتحمل الهاتشباك تحت غطائها الأمامي محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 301 حصان و 295 رطل-قدم من عزم الدوران موصولة بناقل حركة ثنائي الكلتش مكون 7 سرعات ونظام دفع رباعي.

المحركات الجديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية فقط وتصل سرعة A35 القصوى إلى 250 كم/س، وقامت مرسيدس بالعمل على نظام تعليق جديد مصنوع من الالمنيوم خفيف الوزن والذي سيحسن من أداء القيادة والتحكم.

وذكرت مرسيدس أنه مقابل أسعار إضافية يمكن تزويد السيارة بخصائص رياضية مثل جنوط بحجم 18 إنش وجناح خلفي ومقاعد جلد رياضية. وستكشف مرسيدس عن السيارة خلال معرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر.