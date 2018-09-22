بعد عرضها بشهور قليلة في معرض نيويورك الدولي للسيارات، تستعد لكزس لتقديم سيارتها NX في الولايات المتحدة كما أعلنت الشركة سعر أصغر سياراتها الكروس أوفر، ويمكن حجز السيارة بالفعل ولكنها لن تصل الي صالات البيع إلا في ديسمبر والنسخة الأولي التي سيتم تصنيعها هي NX 200 بسعر 32 ألف دولار، وبداية من يناير سيتم طرح NX 250h بسعر 34 ألف دولار.
وتعتبر NX أول سيارات الشركة التي سيتم تصنيعها على قاعدة البناء GA-C الجديدة وتضيف نسخة 200 للسيارة قاعدة بناء بدفع أمامي ومحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات وناقل حركة 10 سرعات Direct Shift. أما النسخة الأغلى 250h فتأتي بدفع كلي ونظام هجين مع نفس المحرك البنزين السابق مجتمعاً مع محركين كهربائيين.
ويمكن قيادة السيارة العادية والهجينة من السيارة في 3 وضعيات يمكن اختيارها وهي نورمال وايكو وسبورت. كما ستعرض لكزس بالنسبة لهذا الموديل باقة F Sport التي تعتمد على الاصدار القياسي وتضيف تعديل في التعليق مع نوابض محسنة وأعمدة اتزان وعجلات 18 بوصة وعجلات ألومنيوم من خمسة أذرع وتحديثات بصرية عديدة.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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