رغم أن شركة "تيسلا" الأمريكية كانت من أوائل الشركات التي طرحت سيارة كهربائية للاستخدام التجاري، ظهر مؤخرا العديد من الشركات التي تطور سيارات كهربائية لمنافستها، وإليكم أبرز أنواع السيارات المنافسة لتيسلا:-

نيسان ليف

من شركة "نيسان" اليابانية والتي تم طرحها في يونيو 2017، حيث تميزت بتصميم منخفض المقاومة للهواء بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي 2018 تم تزويد السيارة "ليف" ببطارية بقوة 40 كيلووات/ساعة يصل مداها إلى 240 كيلومتر، مع محرك كهربائي قوة 147 حصان.

وتم بيع أكثر من 300 ألف سيارة من طراز "ليف" في مختلف أنحاء العالم حتى يناير 2018، لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعات في التاريخ.

شيفورلية بولت

أما ثاني السيارات الكهربائية فهي السيارة "شيفورليه بولت " من إنتاج مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية وهي ذات 5 أبواب وسعرها تنافسي مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

ويصل مدى هذه السيارة إلى 380 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية التي تصل قوتها إلى 60 كيلووات/ساعة.

كما يمكن وصول سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان فقط.

مرسيدس إي.كيو.سي

تعد "مرسيدس إي.كيو.سي" ثالث السيارات المنافسة في السوق و التي تنتجها شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة "دايملر".

وتصل قوة بطارية هذه السيارة إلى 80 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى 480 كيلومتر.

ويصل استهلاك السيارة من الطاقة إلى 22.2 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر. ومن المقرر أن تبدأ "مرسيدس" إنتاج سياراتها من طراز "إي.كيو.سي" الكهربائية في مصنعها بمدينة بريمن الألمانية عام 2019.

أودي إي ترون

ومن ألمانيا أيضا تأتي السيارة الكهربائية "أودي إي ترون" من إنتاج شركة السيارات الرياضية الفارهة "أودي" التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" أكبر منتج سيارات في العالم.

وهذه السيارة هي أول سيارة كهربائية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) حيث من المقرر طرحها في معرض سان فرانسيسكو للسيارات أواخر الشهر الحالي.

وتعمل السيارة بمحرك مزدوج وتستخدم بطارية ليثيوم بقوة 95 كيلووات/ساعة وقد تصل إلى 150 كيلووات/ساعة.

ويصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر، كما تصل قوة المحرك الكهربائي إلى 402 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر/ الساعة.

جاجوار1-بيس

تقدم شركة صناعة السيارات الفارهة "جاجوار لاند روفر البريطانية " 1- بيس" التي كشفت عنها رسمياً في مارس الماضي باعتبارها أول سيارة كهربائية من إنتاجها .

وتعمل السيارة ببطارية يصل مداها إلى 470 كيلومتر وفقا للمعايير الأوروبية. كما تصل قوة محركها الكهربائي إلى 400 حصان .

وتتسارع من الثبات إلي 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

بورش تايكان

تعد "بورش تايكان" من السيارات الكهربائية المتنافسة حاليا التي تطورها شركة "بورش" الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة والتي تعمل ببطارية خلايا الطاقة بقوة 800 فولت.

ويصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر وتصل قوة المحرك إلى 600 حصان، ومعدل تسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3.5 ثانية.وأخيرا تأتي السيارة "نيو إي.إس8" من شركة "نيو" الصينية للسيارات الكهربائية والتي قدمتها لأول مرة في كانون ديسمبر 2017 كسيارة كهربائية ذات سبع مقاعد وبنصف سعر السيارة "موديل إكس" من إنتاج تيسلا.

نيو.إي.إس8

وكانت السيارة "نيو.إي.إس8" أول سيارة كهربائية صينية يتم إنتاجها على نطاق تجاري ويبلغ سعرها حوالي 65 ألف دولار( أي ما يعادل مليون و 170 ألف جنيه مصري تقريباً).