بي إم دبليو ستكشف عن نظامها الترفيهي المطور في معرض باريس

يقترب معرض باريس من موعده السنوي لفتح الأبواب أمام الزوار، وكعادة شركات السيارات التي تعلن قبل كل معرض عن بعض إبداعاتها تشوقنا بي إم دبليو للكشف عن أحدث إصدارات نظامها المعلوماتي الترفيهي في معرض باريس.

سيأتي نظام بي إم دبليو الأحدث معتمداً على نظام تشغيل بي إم دبليو الإصدار 7.0، وسيكون النظام المعلوماتي الترفيهي رقمياً بالكامل وداعماً للأوامر الصوتي "Hey BMW" كما شاهدنا في تشويقة سابقة.

سيأتي النظام في السيارات الإنتاجية الجديدة كلياً X5 و Z4 والفئة الثالثة والفئة الثامنة داعمًا لـ 23 لغة، كما يمكن للملاك تحديث سياراتهم من خلال الإنترنت.