بي إم دبليو ستكشف عن نظامها الترفيهي المطور في معرض باريس

يقترب معرض باريس من موعده السنوي لفتح الأبواب أمام الزوار، وكعادة شركات السيارات التي تعلن قبل كل معرض عن بعض إبداعاتها تشوقنا بي إم دبليو للكشف عن أحدث إصدارات نظامها المعلوماتي الترفيهي في معرض باريس.
سيأتي نظام بي إم دبليو الأحدث معتمداً على نظام تشغيل بي إم دبليو الإصدار 7.0، وسيكون النظام المعلوماتي الترفيهي رقمياً بالكامل وداعماً للأوامر الصوتي "Hey BMW" كما شاهدنا في تشويقة سابقة.
سيأتي النظام في السيارات الإنتاجية الجديدة كلياً X5 و Z4 والفئة الثالثة والفئة الثامنة داعمًا لـ 23 لغة، كما يمكن للملاك تحديث سياراتهم من خلال الإنترنت.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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