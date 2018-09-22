بعد مرور شهر تقريبا على تقديم BMW لسيارتها Z4 الجديدة وتحديدا النسخة الأولى من فئة M40i الأقوى والأعلى منها، كشفت BMW مؤخرا عن مواصفات باقي سيارات وفئات عائلة Z4 الجديدة، والتي تضمنت 3 فئات مختلفة من هذه السيارة.

وكانت الفئة الأولى هي sDrive20i رودستر، والثانية sDrive30i رودستر، وأكدت الشركة أنها ستقدم هاتين الفئتين كموديلات لعام 2019، أما الفئة الثالثة فهي M40i، وهي النسخة العادية من نفس الفئة التي كشفت عنها الشركة الألمانية منذ شهر، حيث ستقدم النسخة الأولى من هذه الفئة بأعداد قليلة جدا وبشكل حصري، بينما النسخة العادية من هذه الفئة ستقدمها الشركة لعملائها كموديل لعام 2020.

وستحمل الفئة الأولى sDrive20i رودستر محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 197 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الخلفية للسيارة (خاصية الدفع الخلفي).

أما الفئة الثانية sDrive30i رودستر فتحمل نسخة معدلة من المحرك السابق، والذي تم رفع قوته إلى 255 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه تستطيع هذه الفئة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 5.2 ثانية فقط.

ومثل النسخة الأولى التي تم تقديمها منذ شهر ستحمل فئة M40i محرك 6 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 3000 سي سي وبقوة 382 حصان و500 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه تستطيع هذه الفئة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 4.4 ثانية فقط.