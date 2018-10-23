اليوم الأول من فعاليات معرض نيويورك السابق شهد الكشف عن كاديلاك XT4 الجديدة والمنتظرة من عشاق الشركة، ويبدو ان جماهير كاديلاك موعودون بفئة جديدة وهي XT4 V الرياضية والتي ستأتي بتصميم مغاير عن XT4 الأساسية.

أطلقت كاديلاك عبر موقعها الرسمي فيديو وثائقي يتحدث عن الشركة وبعض إنجازاتها، وخلال الفيديو أظهرت لقطات سريعة صور فنية لـ XT4 فئة V الجديدة وصور فنية لسيارة كاديلاك الكوبيه الجديدة والتي ستكون بحجم ATS، ومن المتوقع أن تمتلك XT4 V محرك هجين 4 سلندر سعة 2.7 لتر تيربو، بينما يتوقع أن تصل سيارة كاديلاك الكوبيه الجديدة بين 2020 و 2021.