بعد النجاح الكبير الذي حققته العلامة البريطانية العريقة إم جي في الأسواق العالمية، حرصت شركة المنصور للسيارات على تقديم المزيد من الإختيارات لعملائها في السوق المصرية، وذلك من خلال الحصول على وكالة إم جي وتقديمها للجمهور المصري من أجل تقديم حلولا أكبر لعملائها في السوق المصرية.

كما حرصت المنصور للسيارات على الدفع بـ إم جي البريطانية العريقة للمشاركة في معرض أوتوماك فورميلا 2018 عن طريق وكيلها الحصري شركة المنصور للسيارات، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن انتقال وكالتها إليه.

وتتطلع إم جي من خلال مشاركتها في فعاليات المعرض هذا العام إلى فتح باب المناقشة المباشرة مع الجمهور من خلال مشاهدة الزائرين لطرازات إم جي الجديدة، وأيضا الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسيارة من خلال مجموعة من ممثلي إم جي المتواجدين في جناحهافي صالة رقم " 2 " بالمعرض

وستقوم إم جي بعرض أحدث أسطول لها والذي يتكون من ثلاث طراز جديدة هي MG 360وMG ZS و MG RX5 ، لتلبي كافة احتياجات المستهلك سواء كانت من طرازات " سيدان " أو " SUV " ، وهي السيارات التي تم الكشف عن مواصفاتها وأسعارها في حفل كبير أقامته شركة " المنصور " منذ أسابيع .

وتنتهج إم جي استراتيجية تنافسية متكاملة في نوعية الطرازات التي تطرحها في السوق المصرية، فنجد مثلا أن السيارة MG 360 حظيت بتصميم شبابي أنيق، مع إمكانيات رائعة تتلخص في محرك 1500 سي سي وبقوة 109حصان مع معدل استهلاك اقتصادي للوقود، ونظام تشغيل متطور للمحرك «NetBlue» لتنظيم استهلاك الوقود، و نظام «VVTi» الذي ينظم فتح وإغلاق صمامات الهواء حسب سرعة السيارة وعند الحاجة. هذا بالإضافة إلى باقة متكاملة من الكماليات التي تحقق الرفاهية المطلقة لقائد السيارة مثل:

(نظام التحكم في الجر- نظام كشف الحركة خلف السيارة - إنذار لمنع السرقة - شاشة تعمل باللمس - نظام «Apple CarPlay»«نظام «TMPS» لمراقبة ضغط الإطارات - كاميرا خلفية )

ولم تتوقف طموحات إم جي عند هذا الحد في تقديم سيارة متكاملة بسعر منافس ، بل حرصت على تزويد السيارة بكافة وسائل الأمان المتاحة لتضمن أقصى درجات الحماية للسائق والركاب ، فتجد أن MG 360 مزودة بـ (فرامل مانعة للانغلاق ABS - نظام الثبات الإلكتروني ESP.- نظام توزيع قوة الفرامل EBD-وسائد هوائية - نظام مساعد الفرامل BA.- تثبيت مقاعد الأطفال - احزمة امان تلقائية الشد - نظام التحكم في الجر.

والسيارة الثانية التي ستقدمها إم جي لعشاقها في " أوتوماك فورميلا " هي MG ZSوالتي توفر أفضل المزايا في فئتها ومن بينها المحرك ذو المواصفات الفائقة، ولهذا جاء تصميم هذه السيارة إنسيابي ورياضي ، بالإضافة إلى انها توفر أناقة لا مثيل لها بسعر معقول للغاية.

ويتميز تصميم الطراز الجديد MG ZS بهيكل ذو صلابة فائقة حيث تُصنع نسبة 70% من مكوناته من الفولاذ الفائق القوة. وهذا يضمن الأمان التام لعملائها أثناء قيادة السيارة علماً بأن السيارة إم جي قد صُنعت وفق أعلى المعايير كما هو متوقع من تلك العلامة التجارية التي تتمتع بتاريخ طويل في عالم السيارات

وتأتي MG ZS بمحرك 1500 سي سي بقوة 119 حصان وعزم دوران 150 نيوتن وناقل حركة أوتوماتيك ، لتبلغ سرعتها القصوى 170 كم / ساعة

وتتمتع السيارة MG ZS بعدة مميزات هي الأعلي في فئتها منها (فوانيس ضباب امامية - التحكم في ارتفاع كرسي السائق - كومبيوتر رحلات - عجلة القيادة متعددة المهام – 4 وسائد هوائية - شاشة لعرض المعلومات 8 بوصة - نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)- نظام مساعدة على الركن - كاميرا خلفية)

وبالإشارة إلى وسائل الأمان فقد تم تزويد MG ZS بـ (نظام فرامل Abs- توزيع اليكتروني للفرامل EBD- نظام إيموبليزر ضد السرقة - نظام تنبيه ضد السرقة )

أما السيارة الثالثة في قائمة إم جي هذا العام فهي MG RX5 الأكبر حجما والأعلى في الإمكانيات، ليس في باقة سيارات إم جي فقط ، ولكنها تتفوق أيضا على جميع منافسيها من نفس الفئة .

وتأتي MG RX5 بتصميم أنيق تجده جذابا وواضح الخطوط بالخارج ‏وبالداخل، بالإضافة إلى الفخامة الواضحة في تصميم السيارة ومظهرها الرياضي، وتعد هذه السيارة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وتوفر السيارة إم جي RX5 أماكن جلوس لخمسة ركاب على قاعدة عجلات بطول 2.7م، كما توفر ‏مساحة تخزين قياسية 595 لترًا يمكن زيادتها إلى 1639 لترًا مع طي المقاعد الخلفية. ‏

وتأتىRX5‎‏ بمحرك التربو رباعي الإسطوانات ، سعة 1500 ‏سي سي بقوة 169 حصان عند 5600 د.د وبعزم 250 نيوتن.متر عند 1700-4400 د.د ويأتي ‏بنظام دفع أمامي من خلال ناقل أتوماتيكي سباعي النقلات

مميزات MG RX5

(-نظام الكبح الفاعل يقلل من مسافة التوقف - نظام تنبيه ضد السرقة- النظام الذكي لركن السيارة- نظام التحكم بالكبح في المنعطفات (مانع انقلاب السيارة)- التحكم بهبوط المنحدرات (HDC) - مرايات جانبيه كهربائية - نظام Apple CarPlay تجهيزات قياسية )