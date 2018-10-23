كوينيجسيج تكشف عن سيارة خارقة جديدة بقوة 1440 حصان

نشرت شركة كوينيجسيج رسما توضيحيا للسيارة الخارقة Ragnarok الجديدة، التي تأتي بعد طراز Agera RS الأسطوري.

وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة الرياضية Ragnarok الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات مع مكونات هجين بقوة 1440 حصان.

ومن المقرر إزاحة الستار عن السيارة الخارقة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي في مارس المقبل، على أن يقتصر إنتاجها على 120 نسخة فقط.