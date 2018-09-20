مرسيدس تطلق amg a35 الجديدة بمحرك قوته 301 حصان

كشفت شركة مرسيدس الألمانية رسميًا عن سيارتها A35 4MATIC من قسم AMG للسيارات عالية الأداء، وتحمل الهاتشباك تحت غطائها الأمامي محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 301 حصان و 295 رطل-قدم من عزم الدوران موصولة بناقل حركة ثنائي الكلتش مكون 7 سرعات ونظام دفع رباعي.
المحركات الجديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية فقط وتصل سرعة A35 القصوى إلى 250 كم/س، وقامت مرسيدس بالعمل على نظام تعليق جديد مصنوع من الالمنيوم خفيف الوزن والذي سيحسن من أداء القيادة والتحكم.
وذكرت مرسيدس أنه مقابل أسعار إضافية يمكن تزويد السيارة بخصائص رياضية مثل جنوط بحجم 18 إنش وجناح خلفي ومقاعد جلد رياضية. وستكشف مرسيدس عن السيارة خلال معرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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