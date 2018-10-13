نسخة طويلة ومصفحة من رولز رويس cullinan بسعر يتجاوز الـ 37 مليون جنية

كشفت شركة التعديل "Klassen Automobile" الألمانية عن نسخة طويلة ومصفحة من الأيقونة رولز رويس Cullinan بسعر يبلغ 1.8 مليون يورو.

وأوضحت شركة "Klassen Automobile" أنها قامت بزيادة طول السيارة رولز رويس Cullinan، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، من 5.34 متر إلى 6.36 متر، مع زيادة طول قاعدة العجلات إلى 4.3 متر.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم Rolls-Royce Cullinan Stretched، مصفحة ضد الرصاص وفقا للمستوى B6، مع إمكانية رفع مستوى التصفيح إلى المستوى B7 نظير تكلفة إضافية.