تستعد مرسيدس للتكشف عن سيارة الأداء العالي AMG A35 كأحد خيارات AMG المتوفرة لعائلة A-Class.

وبهذه المناسبة نشرت مرسيدس صور تشويقية للسيارة المنتظرة تكشف عن عناصر مميزة تشمل الرزمة الآبروديناميكية الداكنة، والشبك الأمامي الفاخر، وعلامات AMG على الأبواب.

من المنتظر أن تأتي AMG A35 بمحرك تيربو 2.0 لتر ينتج ما لا يقل عن 300 حصان، كما ستحمل أنظمة معدلة للأداء الرياضي تشمل أنظمة التعليق والتوجيه، وبالرغم من أن الصور التشويقية لا تصور الداخلية إلا أنه من المؤكد قدومها بتعديلات تناسب AMG.