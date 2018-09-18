تستعد مرسيدس للتكشف عن سيارة الأداء العالي AMG A35 كأحد خيارات AMG المتوفرة لعائلة A-Class.
وبهذه المناسبة نشرت مرسيدس صور تشويقية للسيارة المنتظرة تكشف عن عناصر مميزة تشمل الرزمة الآبروديناميكية الداكنة، والشبك الأمامي الفاخر، وعلامات AMG على الأبواب.
من المنتظر أن تأتي AMG A35 بمحرك تيربو 2.0 لتر ينتج ما لا يقل عن 300 حصان، كما ستحمل أنظمة معدلة للأداء الرياضي تشمل أنظمة التعليق والتوجيه، وبالرغم من أن الصور التشويقية لا تصور الداخلية إلا أنه من المؤكد قدومها بتعديلات تناسب AMG.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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