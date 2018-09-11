مرسيدس تكشف عن سيارة جديدة بجسم قابل للتغير

تعتزم شركة مرسيدس كشف النقاب عن سيارة الفان Urbanetic الاختبارية خلال فعاليات معرض IAA للسيارات الخدمية في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة المستقبلية تأتي على غرار سيارة Sprinter وتعتمد على منظومة دفع كهربائية ونظام قيادة آلية يتحكم في السيارة باستمرار دون الحاجة إلى سائق.
وتمتاز سيارة مرسيدس الاختبارية أيضا بمفهوم جسم السيارة المتغير؛ حيث يمكن تبديل طبيعة جسم السيارة في دقائق معدودة؛ إذ تتحول السيارة الاختبارية من سيارة توريدات بدون نوافذ إلى سيارة فان مخصصة لنقل الركاب.
وتأتي السيارة Urbanetic الاختبارية بطول 10 متر تقريبا ويوفر إصدار Cargo مساحة تخزين تصل إلى 10 متر مكعب، بالإضافة إلى مكان على مستويين لاستيعاب 10 منصات أوروبية.
ويوفر إصدار الفان مقصورة بها 8 مقاعد أو 4 أماكن وقوف، وأكدت الشركة الألمانية على بدء اختبارات أسطول السيارات على مسارات مبرمجة أو في مناطق خاصة قريبا.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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