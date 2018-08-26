أعلنت شركة " فيات كرايسلر" عن نيتها إصدار فئة خاصة من سيارتها الشهيرة "فيات 500" مخصصة لأسواق الشرق الأوسط خلال عام 2019.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يأتي الإصدار في الذكرى الـ60 لإنتاج السيارة، وتطلق الشركة اسم "سبياجينا" على الفئة الجديدة التي تصدر بعدد محدود لا يتعدى 1958 سيارة - وهو عام انتاجها رسمياً.
ومن المنتظر أن تأتي السيارة بمحرك سعه 1.6 لتر، بقدرة 99 حصاناً.
وتتميز السيارة بأنها حاصلة علي أعلي معدلات النظافة في التشغيل بحسب الشروط الأوروبية "يورو 6 بي".
وتعد فيات500 الصغيرة سيارة مدينة في المقام الأول بالمدن الأوروبية، وتمكنت "فيات" من تسويق أكثر من مليوني سيارة في 100 دولة، منذ ظهورها في عام 1958.
GMT 22:39 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبي إم دبليو تعمل على فئة "M" عالية الأداء من سيارتها X7 القادمة
GMT 22:23 2018 السبت ,25 آب / أغسطسمدينة لندن تعتزم حظر السيارات غير الكهربائية
GMT 22:21 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأمبيف تشتري 1600 شاحنة كهربائية من فولكسفاغن
GMT 22:18 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"فولكسفاغن" تستثمر مليارات في سيارات كهربائية ذاتية القيادة
GMT 21:46 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"أوديسي" تتفوق في نظام القفل وتحمّل التصادم
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك