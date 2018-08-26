أعلنت شركة " فيات كرايسلر" عن نيتها إصدار فئة خاصة من سيارتها الشهيرة "فيات 500" مخصصة لأسواق الشرق الأوسط خلال عام 2019.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يأتي الإصدار في الذكرى الـ60 لإنتاج السيارة، وتطلق الشركة اسم "سبياجينا" على الفئة الجديدة التي تصدر بعدد محدود لا يتعدى 1958 سيارة - وهو عام انتاجها رسمياً.

ومن المنتظر أن تأتي السيارة بمحرك سعه 1.6 لتر، بقدرة 99 حصاناً.

وتتميز السيارة بأنها حاصلة علي أعلي معدلات النظافة في التشغيل بحسب الشروط الأوروبية "يورو 6 بي".

وتعد فيات500 الصغيرة سيارة مدينة في المقام الأول بالمدن الأوروبية، وتمكنت "فيات" من تسويق أكثر من مليوني سيارة في 100 دولة، منذ ظهورها في عام 1958.