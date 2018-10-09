تستعد فولكس واجن بالتحول الكهربائي في المستقبل عن طريق تقديم أسطول السيارات الجديد I.D، وهو أسطول كهربائي بالكامل وستصل أولى سياراته في العام 2020.

رئيس قسم السيارات الكهربائية لدى فولكس واجن السيد Thomas Ulbrich ذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي إزدادت بنسبة 60% وتتوقع الشركة بيع 150 ألف سيارة كهربائية سنوياً في 2020، وذكر أن سيارتي ID هاتشباك و ID كروس أوفر سيحققان مبيعات 100 ألف سيارة، وتوقع السيد توماس وصول العدد إلى مليون سيارة سنوياً بحلول 2025.

سيارات أسطول I.D الكهربائي سيتم إنتاجها على قاعدة عجلات MEB الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية، وبحسب السيد توماس فإن المدى الذي ستقطعه سيارات الأسطول يعتمد على فئة السيارة ونوع البطارية المستخدمة، ولكن جميع السيارات ستمتلك مدى لا يقل عن 320 كم ولا يزيد عن 550 كم.