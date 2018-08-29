هيونداي سانتا كروز الجديدة كليا قادمة في 2020

قال Kyung Soo Lee - الرئيس التنفيذي لهيونداي في الولايات المتحدة إن البيك أب الأولى من هيونداي وهي النسخة الإنتاجية من سانتا كروز الإختبارية قادمة للأسواق في العام 2020.

وأشار لي إلأى أن العمل قائم على قدم وساق للخروج بالسيارة في موعدها المحدد، وذكر أنهم يعملون على أن تكون السيارة بسعر تنافسي لمواجهة المنافسين حيث ستكون بأقل من 19 ألف دولار. يذكر أن التقارير تشير الى أن السيارة ستحمل محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر وآخر بسعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان و 201 حصان على التوالي.