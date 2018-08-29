هيونداي سانتا كروز الجديدة كليا قادمة في 2020

قال Kyung Soo Lee - الرئيس التنفيذي لهيونداي في الولايات المتحدة إن البيك أب الأولى من هيونداي وهي النسخة الإنتاجية من سانتا كروز الإختبارية قادمة للأسواق في العام 2020.
وأشار لي إلأى أن العمل قائم على قدم وساق للخروج بالسيارة في موعدها المحدد، وذكر أنهم يعملون على أن تكون السيارة بسعر تنافسي لمواجهة المنافسين حيث ستكون بأقل من 19 ألف دولار. يذكر أن التقارير تشير الى أن السيارة ستحمل محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر وآخر بسعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان و 201 حصان على التوالي.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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