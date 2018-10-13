كشفت شركة هيونداي النقاب عن السيارة الاختبارية i30 N Option خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات والممتد حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة i30 N Option الاختبارية تشتمل على نحو 25 مكونا جديدا ضمن حزمة “N Option” لزيادة الطابع الرياضي للسيارة i30 المدمجة.

ومن ضمن هذه المكونات عناصر مصنوعة من الكربون مثل اسبويلر كبير وموزع هواء وعتبات جانبية بالإضافة إلى جنوط كبيرة ومجموعة عادم رباعية المخارج.

ولتأكيد الشخصية الرياضية تمتاز المقصورة الداخلية بمقاعد خفيفة من الكربون، وتتألق بفرش ألكانترا الفاخر، الذي يكسو لوحة العدادات وبطانات الأبواب والمقود وذراع التعشيق.