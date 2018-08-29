شفرولية كورفيت zr1 تتحدى فورد gt الخارقة

في واحدة من أقوى سباقات التسارع, نافست شيفروليه كورفيت ZR1 سيارة فورد الخارقة GT.

للتذكير, تمتلك كورفيت ZR1 محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج بقوة 755 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات, ويصل وزنها لـ 1,632 كجم. بينما تمتلك فورد GT محرك V6 ثنائي التيربو سعة 3.5 لتر بقوة 647 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات, ويصل وزنها لـ 1,542 كجم.