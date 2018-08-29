شفرولية كورفيت zr1 تتحدى فورد gt الخارقة

في واحدة من أقوى سباقات التسارع, نافست شيفروليه كورفيت ZR1 سيارة فورد الخارقة GT.
للتذكير, تمتلك كورفيت ZR1 محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج بقوة 755 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات, ويصل وزنها لـ 1,632 كجم. بينما تمتلك فورد GT محرك V6 ثنائي التيربو سعة 3.5 لتر بقوة 647 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات, ويصل وزنها لـ 1,542 كجم.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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