استعداداً لإطلاق الجيل الجديد من B-Class نشرت شركة مرسيدس الألمانية فيديو تشويقي للسيارة.

يكاد الفيديو التشويقي يبرز جميع تفاصيل B-Class من الواجهة والتصميم الداخلي إلا أنه يسير بوتيرة سريعة تشبه الإعلان أكثر من الفيديو التشويقي، وعلى كل حال فسوف تأتي B-Class بتصميم قريب من A-Class إلا أنها ستكون أكبر قليلاً ومن تصنيف سيارة عائلية، وليس سيارة هاتشباك أو سيدان مثل A-Class.

التشابه بين السيارتين لن يتوقف عند التصميم، بل ستحصل B-Class على عدد من محركات A-Class، وستأتي أيضاً بفئة كهربائية بالكامل تحت علامة EQ الكهربائية من مرسيدس.

من ناحية أخرى تعمل مرسيدس على سيارات صغيرة الحجم عدا A-Class وB-Class حيث تجهز الشركة للأجيال القادمة من CLA و GLA و GLB وستأتي تلك السيارات تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة.