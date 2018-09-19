أعلنت سوبارو عن طرح سيارتها BRZ كموديل 2019 بباقة من التحديثات وزيادة في السعر بقدر 200 دولار للنسخة القياسية من السيارة حيث يبدأ سعر السيارة من 25.795 ألف دولار والزيادة المحدودة في السعر تعادل اضافة تكنولوجيا Starlink In-Vehicle المطورة. أما نسخة السيارة التي ستجذب الأنظار بصورة أكبر فهي BRZ Series.Gray وهي أغلى في السعر وتأتي بتحديثات حصرية.
وتعتمد هذه النسخة على اصدارات ليميتد الذي يباع بسعر 28.645 ألف دولار وسيصنع منها 250 نسخة فقط وتأتي السيارة الجديدة بنفس الناقل المانيوال 6 سرعات ومحرك 2 لتر بوكسر بقوة 205 حصان كما تأتي السيارة بتغييرات في التصميم من خلال استخدام باقة بيرفورمانس.
وتأتي الباقة بمكابح بريمبو 4 مكابس وأقراص في الأمام ومكابس مزدوجة في الخلف مع ممتصات صدمات Sachs Performance وعجلات ألومنيوم سوداء 17 بوصة. وتأتي السيارة بلون رمادي كاكي كول ومرايا خارجية كهربائية الضم بلون أسود كريستال سيليكا وشعارات BRZ وسوبارو على جسم السيارة.
وفي الداخل فالسيارة ستأتي بتطعيمات في الأبواب من الخشب مع تطريز أحمر اللون ومرايا بدون اطارات ونظام ملاحة ومالتيميديا بشاشة 7 بوصة وبلوتووث ونظام باندورا وراديو iHeart.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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