أعلنت سوبارو عن طرح سيارتها BRZ كموديل 2019 بباقة من التحديثات وزيادة في السعر بقدر 200 دولار للنسخة القياسية من السيارة حيث يبدأ سعر السيارة من 25.795 ألف دولار والزيادة المحدودة في السعر تعادل اضافة تكنولوجيا Starlink In-Vehicle المطورة. أما نسخة السيارة التي ستجذب الأنظار بصورة أكبر فهي BRZ Series.Gray وهي أغلى في السعر وتأتي بتحديثات حصرية.

وتعتمد هذه النسخة على اصدارات ليميتد الذي يباع بسعر 28.645 ألف دولار وسيصنع منها 250 نسخة فقط وتأتي السيارة الجديدة بنفس الناقل المانيوال 6 سرعات ومحرك 2 لتر بوكسر بقوة 205 حصان كما تأتي السيارة بتغييرات في التصميم من خلال استخدام باقة بيرفورمانس.

وتأتي الباقة بمكابح بريمبو 4 مكابس وأقراص في الأمام ومكابس مزدوجة في الخلف مع ممتصات صدمات Sachs Performance وعجلات ألومنيوم سوداء 17 بوصة. وتأتي السيارة بلون رمادي كاكي كول ومرايا خارجية كهربائية الضم بلون أسود كريستال سيليكا وشعارات BRZ وسوبارو على جسم السيارة.

وفي الداخل فالسيارة ستأتي بتطعيمات في الأبواب من الخشب مع تطريز أحمر اللون ومرايا بدون اطارات ونظام ملاحة ومالتيميديا بشاشة 7 بوصة وبلوتووث ونظام باندورا وراديو iHeart.