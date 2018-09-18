بعد محادثات المملكة مع رئيس تيسلا لإحتمالية الإستثمار فيها، يبدو أن طموح المملكة يتعدى أفق تيسلا ليصل إلى منافستها الأمريكية في وادي السيليكون، شركة Lucid للسيارات الكهربائية.
تبلغ قيمة الاستثمار الجديد الذي أعلنت عنه لوسيد مليار دولار، وقالت الشركة في إعلانها أن ضخ المملكة لهذا الاستثمار في لوسيد "يمثل علامة فارقة لـ لوسيد وسوف يزود الشركة بالأموال اللازمة لإطلاق سيارتها الأولى تجارياً، لوسيد Air في 2020".
جدير بالذكر أن موضوع استثمار المملكة في لوسيد كان متوقعاً منذ أسابيع، ومن جهتها فإن لوسيد ليست مهتمة بإنتاج سيارات كهربائية عادية، بل تسعى لتقديم سيارات فائقة الأداء والفخامة كما تعبر عنه سيارتها الاختبارية، إلا أنها قد تدخل فيما بعد للفئات الشعبية التي تحصد أرباح أكبر كما فعلت تيسلا بموديل 3.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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