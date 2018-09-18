بعد محادثات المملكة مع رئيس تيسلا لإحتمالية الإستثمار فيها، يبدو أن طموح المملكة يتعدى أفق تيسلا ليصل إلى منافستها الأمريكية في وادي السيليكون، شركة Lucid للسيارات الكهربائية.

تبلغ قيمة الاستثمار الجديد الذي أعلنت عنه لوسيد مليار دولار، وقالت الشركة في إعلانها أن ضخ المملكة لهذا الاستثمار في لوسيد "يمثل علامة فارقة لـ لوسيد وسوف يزود الشركة بالأموال اللازمة لإطلاق سيارتها الأولى تجارياً، لوسيد Air في 2020".

جدير بالذكر أن موضوع استثمار المملكة في لوسيد كان متوقعاً منذ أسابيع، ومن جهتها فإن لوسيد ليست مهتمة بإنتاج سيارات كهربائية عادية، بل تسعى لتقديم سيارات فائقة الأداء والفخامة كما تعبر عنه سيارتها الاختبارية، إلا أنها قد تدخل فيما بعد للفئات الشعبية التي تحصد أرباح أكبر كما فعلت تيسلا بموديل 3.