بالرغم من أن مرسيدس أعلنت في أوقات سابقة عن تحولها في المستقبل إلى أسطول كهربائي بالكامل إلا أن هذا الأمر لن يمنع الشركة من مواصلة تطوير السيارات الهيدروجينية.

هذا ما أكده السيد Ola Kallenius رئيس مجلس إدارة مرسيدس الذي ذكر أن الشركة ستواصل إنتاج سيارت هيدروجينية ولكن سيبقى التركيز الأكبر على تطوير السيارات الكهربائية، وذكر أنه ليس من المنطقي إطلاق سيارة كهربائية وسيارة هيدروجينية في نفس التوقيت، ولكن على الأرجح أن سيارة مرسيدس الهيدروجينية الأولى ستصل بحلول 2025.

السيد كالينيوس في حديثه ذكر أن أبرز نقطه يجب العمل عليها لضمان مستقبل السيارات الهيدروجينية هي محاولة جعل سعرها في متناول الجميع، وذكر أن هذه أكبر عقبة أمام مصنعي السيارات في الوقت الحالي، يذكر أن العديد من شركات السيارات أبدت إهتمامها في السيارات الهيدروجينية ومن ضمنهم أودي، بي إم دبليو، هيونداي، كيا، هوندا وبالطبع تويوتا.