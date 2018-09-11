ليستر LFP سيارة SUV ذات أفضل تسارع في العالم بـ3.2 مليون جنيه

كشفت شركة ليستر (Lister) النقاب عن أيقونتها LFP الجديدة، التي تعد أفضل سيارة SUV في العالم من حيث التسارع.

وأوضحت الشركة البريطانية أن أيقونتها، التي تعتمد على السيارة جاجوار F-Pace، تزأر بقوة 679 حصان وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 5ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند حاجز 322 كلم/س.

ومن ناحية أخرى، تخطف السيارة LFP الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان، والذي تزهو فيه شبكة المبرد باللون الأصفر. كما يزين اللون الأصفر كلا من سروج المكابح واسبويلر السقف.

وأعلنت ليستر أن سعر أيقونتها LFP الجديدة يبدأ من 140 ألف جنيه استرليني، أي نحو (ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه مصري).