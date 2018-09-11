ليستر LFP سيارة SUV ذات أفضل تسارع في العالم بـ3.2 مليون جنيه

كشفت شركة ليستر (Lister) النقاب عن أيقونتها LFP الجديدة، التي تعد أفضل سيارة SUV في العالم من حيث التسارع.
وأوضحت الشركة البريطانية أن أيقونتها، التي تعتمد على السيارة جاجوار F-Pace، تزأر بقوة 679 حصان وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 5ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند حاجز 322 كلم/س.
ومن ناحية أخرى، تخطف السيارة LFP الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان، والذي تزهو فيه شبكة المبرد باللون الأصفر. كما يزين اللون الأصفر كلا من سروج المكابح واسبويلر السقف.
وأعلنت ليستر أن سعر أيقونتها LFP الجديدة يبدأ من 140 ألف جنيه استرليني، أي نحو (ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه مصري).
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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