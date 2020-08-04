قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في النصف الأول من 2020

نرصد معًا في هذا المقال أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الأكثر مبيعاً خلال أول 6 شهور الأولى لعام 2020، حيث كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نموًا في مصر بنسبة 10% لتصل إلى 11 ألفًا و217 مركبة خلال يونيو الماضي، مقارنة 10 آلاف و157 وحدة، في الفترة المقابلة من العام السابق وذكر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 21% لتسجل 62 ألفًا و171 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق، وإليكم قائمة بالماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف أنواعها التي رصدها التقرير وهي كالتالي :

- تصدرت السيارة شيفروليه المركز الأولي من حيث قائمة مبيعات سيارات الركوب الملاكي بعد تمكنها من بيع 6 آلاف و262 سيارة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي.

- جاءت في المركز الثاني السيارة فيات تيبو، بإجمالي مبيعات بلغ 5066 سيارة.

- جاءت السيارة نيسان صني في المركز الثالثة بقائمة مبيعات الماركات الأكثر مبيعًا بحصة سوقية 4595 سيارة.

- حلت السيارات رينو لوجان الفرنسية في المركز الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 2867سيارة .

- جاءت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان فى المركز الخامسة بحصة 2807 سيارة.

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