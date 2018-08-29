لامبورجيني Aventador SVJ تنطلق بسعر 8.5 مليون جنيه

أطلقت شركة "لامبورجيني" موديلها الخاص SVJ Aventador الرياضية، وتعتمد السيارة على سواعد محرك سحب طبيعي V12 مكون من 12 أسطوانة سعة 5ر6 لتر وبقوة 556 كيلووات/770 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 720 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية ذات الدفع الرباعي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية، في حين تزيد سرعتها القصوى عن 350 كلم/س.
وأشارت لامبورجيني إلى أن الموديل الخاص Aventador SVJ يقتصر إنتاجه على 900 نسخة فقط، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل بسعر يبدأ من 415 ألف و448 يورو، أي نحو (ثمانية ملايين و550 ألف جنيه مصري).
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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