لامبورجيني Aventador SVJ تنطلق بسعر 8.5 مليون جنيه

أطلقت شركة "لامبورجيني" موديلها الخاص SVJ Aventador الرياضية، وتعتمد السيارة على سواعد محرك سحب طبيعي V12 مكون من 12 أسطوانة سعة 5ر6 لتر وبقوة 556 كيلووات/770 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 720 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية ذات الدفع الرباعي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية، في حين تزيد سرعتها القصوى عن 350 كلم/س.

وأشارت لامبورجيني إلى أن الموديل الخاص Aventador SVJ يقتصر إنتاجه على 900 نسخة فقط، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل بسعر يبدأ من 415 ألف و448 يورو، أي نحو (ثمانية ملايين و550 ألف جنيه مصري).