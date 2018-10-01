بعد إعلان بورش عملها على سيارة جديدة فاجأت بورش عالم رياضة السيارات بالكشف عن 935 جديدة مخصصة للحلبات فقط تحيي ذكرى 935 من سبعينات القرن الماضي، ومستعدة لمنافسة سيارات العصر الحديث الرياضية.

تأتي بورش 935 بتصميم غير معهود من بورش يتميز بواجهة خالية من المصابيح الدائرية التي تمثل سمة رئيسية في تصاميم بورش، وتحمل بدلاً من ذلك مصابيح مصغرة على مداخل الهواء الأمامية، ويمتد التصميم السلس على الجانبين حيث توجد مداخل هواء جانبية، ويمتد القسم الخلفي ليشكل مجرى لمرور الهواء بسلاسة، وتحمل السيارة جناح علوي يزيد الثبات على السرعات العالية. وفي الداخل نجد مقصورة سباق بسيطة تحتوي شبك حماية داخلي ومقعد واحد للسائق مع كونسول مكسو بالكربون فايبر ومقود رياضي لسيارات الحلبات.

بكل هذه البساطة تأتي بورش 935 بوزن 1,380 كجم فقط، بينما تحمل محرك شقيقتها 911 GT2.RS الذي يتنج 700 حصان وكان قادراً بمساعدة ناقل حركة PDK ثنائي الكلتش من جعل 911 GT2.RS ملكة الأرقام القياسية على الحلبة قبل أن تفقد اللقب، وفي حين تحاول مكلارين سينا في الوقت الراهن أخذه لنفسها فإننا لا نستبعد أن بورش 935 تعمل أيضاً على الشيء نفسه، مع وزن أخف وأنظمة تعليق مهيأة فقط للحلبات مقارنة بشقيقتها.