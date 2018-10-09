من خلال شركة جي بي غبور أوتو وكيلها في السوق المصري تقدم هيونداي موديل 2019 من سيارتها i10 بفئتين بالسوق المحلي، وتتواجد هذه الفئات بالأسعار التالية:-

- فئة GL أتوماتيك – بسعر 250 ألف جنيه مصري.

- فئة GLS أوتوماتيك – بسعر 275 ألف جنيه مصري.

وتشترك الفئتين في ضمهما لمحرك واحد، وهو محرك اقتصادي بسعة 1250 سي سي، وتبلغ قوته 87 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

وتضم فئات هذه السيارة عدة كماليات وتجهيزات منها على سبيل المثال وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتكييف هواء، وبلوتوث، ومكابح مانعة للانغلاق، مرايات جانبية كهربائية.