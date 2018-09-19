تعمل مازدا على تطوير الجيل الجديد من CX-3 في فئة تعج بالمنافسات، وسيكون على مازدا توفير عوامل تجذب العملاء لنجاح CX-3 الجديدة كلياً.
تقول أحدث المعلومات المتوفرة أن مازدا ستقوم ببناء الجيل القادم من CX-3 على قاعدة عجلات أكبر تتيح لمهندسي مازدا توفير مساحة أرحب ومواصفات أعلى من الجيل الماضي، ومن السيارات التي ستنافسها من خلال الراحة والأداء، وبشكل أدق سيبنى الجيل الجديد من CX-3 على قاعدة عجلات مازدا 3 الحالية بدلاً من قاعدة عجلات مازدا 2.
من حيث المحركات سيأتي الجيل القادم من CX-3 بمحركات مازدا SkyActiv-X التي ستخفض الاستهلاك بما يصل إلى 30% مقارنة بالجيل الحالي، أما عن موعد وصول السيارة إلى الأسواق فلن يكون قبل 2020.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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