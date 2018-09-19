تعمل مازدا على تطوير الجيل الجديد من CX-3 في فئة تعج بالمنافسات، وسيكون على مازدا توفير عوامل تجذب العملاء لنجاح CX-3 الجديدة كلياً.

تقول أحدث المعلومات المتوفرة أن مازدا ستقوم ببناء الجيل القادم من CX-3 على قاعدة عجلات أكبر تتيح لمهندسي مازدا توفير مساحة أرحب ومواصفات أعلى من الجيل الماضي، ومن السيارات التي ستنافسها من خلال الراحة والأداء، وبشكل أدق سيبنى الجيل الجديد من CX-3 على قاعدة عجلات مازدا 3 الحالية بدلاً من قاعدة عجلات مازدا 2.

من حيث المحركات سيأتي الجيل القادم من CX-3 بمحركات مازدا SkyActiv-X التي ستخفض الاستهلاك بما يصل إلى 30% مقارنة بالجيل الحالي، أما عن موعد وصول السيارة إلى الأسواق فلن يكون قبل 2020.