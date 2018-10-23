تعتزم شركة "كوينيجسيج" إطلاق سيارة رياضية خارقة خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات المقرر عقده في مارس المقبل.

ويقتصر إنتاجها على 120 نسخة فقط، فهي تأتي بعد طراز Agera RS الأسطوري.

وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة الرياضية Ragnarok الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات مع مكونات هجين بقوة 1440 حصان.