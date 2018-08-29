إنتشرت تقارير جديدة مفادها أن الجيل القادم فورد موستانج، والتي تعد أنجح و أكثر سيارة رياضية كوبيه مبيعاً حول العالم، سيتأخر عاماً، أي أنه الشركة ستكشف عنه في 2021.
السبب كما تشير التقارير هو بأن قاعدة العجلات الجديدة التي ستحصل عليها موستانج ستكون نفس قاعد عجلات شقيقتيها اكسبلورر و لنكولن Aviator. وبذلك قد يكون الجيل القادم أول موستانج مبني على قاعدة عجلات سيارة كروس أوفر.
وأكد رئيس قسم موستانج المهندس Carl Widmann بأنه حتى وإن حصلت موستانج على قاعدة عجلات اكسبلورر فلن تكون مثل سيارات الكروس أوفر، حيث أكد بأنها ستبقى قوية و رشيقة. الهدف من استخدام قاعدة عجلات كروس أوفر هو احتمالية توفيرها بفئة دفع رباعي.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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