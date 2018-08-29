إنتشرت تقارير جديدة مفادها أن الجيل القادم فورد موستانج، والتي تعد أنجح و أكثر سيارة رياضية كوبيه مبيعاً حول العالم، سيتأخر عاماً، أي أنه الشركة ستكشف عنه في 2021.

السبب كما تشير التقارير هو بأن قاعدة العجلات الجديدة التي ستحصل عليها موستانج ستكون نفس قاعد عجلات شقيقتيها اكسبلورر و لنكولن Aviator. وبذلك قد يكون الجيل القادم أول موستانج مبني على قاعدة عجلات سيارة كروس أوفر.

وأكد رئيس قسم موستانج المهندس Carl Widmann بأنه حتى وإن حصلت موستانج على قاعدة عجلات اكسبلورر فلن تكون مثل سيارات الكروس أوفر، حيث أكد بأنها ستبقى قوية و رشيقة. الهدف من استخدام قاعدة عجلات كروس أوفر هو احتمالية توفيرها بفئة دفع رباعي.