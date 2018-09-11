أعلنت مجموعة "جي بي غبور" أوتو، وكلاء علامات مازدا وشيري وجيلي وباجاج وهيونداي في مصر، عن توافر سيارة هيونداي "IONIQ " الهجينة موديل 2019 التي تندرج ضمن قائمة السيارات النظيفة.

وتستمد "IONIQ " طاقتها من محرك كهربائي يولد 44 حصان، ومحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.

ومن المقرر أن تباع سيارة هيونداي "IONIQ " صديقة البيئة الهاتشباك في مصر بأسعار رسمية 580.000 جنيه، وهو السعر الذي تتنافس به مع عدد من السيارات الـSUV متوسطة الحجم والسيدان الكبيرة المزودة بمحركات احتراق داخلي فقط.