أعلنت مجموعة "جي بي غبور" أوتو، وكلاء علامات مازدا وشيري وجيلي وباجاج وهيونداي في مصر، عن توافر سيارة هيونداي "IONIQ " الهجينة موديل 2019 التي تندرج ضمن قائمة السيارات النظيفة.
وتستمد "IONIQ " طاقتها من محرك كهربائي يولد 44 حصان، ومحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.
ومن المقرر أن تباع سيارة هيونداي "IONIQ " صديقة البيئة الهاتشباك في مصر بأسعار رسمية 580.000 جنيه، وهو السعر الذي تتنافس به مع عدد من السيارات الـSUV متوسطة الحجم والسيدان الكبيرة المزودة بمحركات احتراق داخلي فقط.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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