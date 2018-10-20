أعلنت شركة دودج لصناعة السيارات عن استعدادها لإطلاق نماذج معدلة من سيارات "Ram" البيك آب كبيرة الحكم.

مميزات نماذج سيارات Ram المعدلة

ويعد هذا أول نموذج من سيارات دودج الجديدة المنافس الأقوى لسيارات "F-150 Raptor" من فورد، حيث ستأتي بمحرك بـ8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر، ويمكنه القدرة على توليد عزم يبلغ 520 حصاناً، كما أنها مزودة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وعجلات كبيرة لاجتياز أكثر الطرق الوعرة.

ويأتي النموذج الأقوى من هذه السيارات بمحرك بـ8 أسطوانات، وسعة 7.0 لتر، وله القدرة على توليد عزم يبلغ 717 حصاناً، كما تتمتع السيارة بنظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق وعجلات كبيرة لاجتياز الطرق الوعرة، كما بها ممتصات صدمات معدنية متينة للغاية.

سيارات Ram المعدلة من دودج

ومن المقرر أن يزود النموذجان من سيارة دوج الجديدة بأحدث أنظمة القيادة والتحكم بالسرعة، بالإضافة إلى أنظمة منع الانزلاق على الطرقات، بالإضافة إلى قمرة مزودة بشاشات متطورة ومنظومات مولتيميديا حديثة.