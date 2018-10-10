رنج روفر فيلار svr على الطبيعة أثناء اختبارها في دبي

شوهدت رنج روفر فيلار SVR أثناء إختبارها ولكن هذه المرة على الشوارع العربية, وتحديدًا في مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة. حيث مازالت تحاول لاند روفر أن تختبر سياراتها العالية الأداء في مختلف الطرق و الاجواء إستعداداً للكشف عنها قبل نهاية العام الحالي.

يمكننا مشاهدة فتحات التهوية الأكبر والتصميم الرياضي الشرس والمندفع في مقدمة السيارة كما عودتنا روفر من خلال قسم SVR. أما من الخلف فنلاحظ فتحات العادم الرباعية والكبيرة جداً ذات الصوت الرياضي لتمييز الفئة عن فيلار الأساسية.

أسفل الغطاء, ستزود فيلار SVR بمحرك V8 سوبرتشارج سعة 5.0 لتر بقوة 575 حصان و ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات سيسمح للسيارة بالتسارع من 0 الى 96 كم/س في حوالي 4 ثواني فقط.