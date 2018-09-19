أطلقت جى بى غبور أوتو الوكيل الرسمي لهيونداى فى مصر الجيل الجديد كليا من السيارة هيونداى i10 التي تناسب كل من يرغب في سيارة اقتصادية ذات حجم صغير.

وقد حصلت هيونداي i10 موديل 2019 على أنظمة أمان وتكنولوجيا متطورة جديدة، إضافة إلى تحسينات تصميمية شاملة.

وتشمل التطورات من الناحية التصميمية لهيونداي i10 الجديدة شبكة التهوية الأمامية الجديدة "Cascading"، التي أصبحت الواجهة الأمامية المميزة للسيارة، ومزودة بمضاد للصدمات معدل ومصابيح نهارية جديدة LED دائرية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ويضاعف جاذبيتها الجنوط الألومنيوم الرياضية الجديدة.

ومن الداخل، أصبح صالون السيارة هيونداي i10اختياري ما بين صالون داخلي أحمر أو أزرق أو أسود أنيق للقماش، إضافة إلى لوحة العدادات بتصميمها العصري، وعجلة القيادة الكهربائية القابلة للإمالة ومتعددة المهام.

تتميز أيضاً هيونداي i10 بوجود زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومرايات جانبية مزودة بإشارات LED يمكن ضبطها كهربائيا، وقفل مركزي للأبواب وريموت كونترول، وفتحة سقف، كما يمكن تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، وتأتي سعة الشنطة الخلفية من أكبر مساحات التخزين في فئتها حيث تبلغ 330 لتر يمكن زيادتها عند طي المقاعد الخلفية 60:40.

وتحتوي هيونداي i10 على محرك Kappa بسعة 1025 سي سي، بقوة تصل إلى 87 حصان، وعزم دوران 120 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات. كما أنها تتمتع بثبات مع نظام التعليق ماكفرسون المتطور الذي يمتص الصدمات.

وبالنسبة للأمان، تحتوي هيونداي i10 على باقة من أنظمة الأمان لمساعدة سائقها في كافة المواقف، مثل نظام مكابح مضادة للإنغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات Hill Assist Control، ووسائد هواية للسائق والراكب الأمامي. وحساسات خلفية.