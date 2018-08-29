أودي تختبر فئة rs من الجيل القادم من q3 على نوربرجرنج

تواجه أودي منافسة شديدة في كل سيارة تنتجها تقريبًا، إلا أن المنافسة على لقب أسرع SUV على الحلبة هي منافسة مختلفة.

حالياً ما تزال ألفا روميو ستيلفيو QV أسرع SUV على الحلبة، وفي حين تحاول أودي RS Q3 أخذ اللقب فإن عدداً من الشركات تسعى للأمر نفسه ومن بين تلك الشركات لامبورغيني وسيارتها أوروس، ما يصعب الأمر على شقيقتها أودي.

في جيلها القادم ستحمل RS Q3 تصميم مميز أكثر شراسة، وستأتي بمحرك 2.5 لتر تيربو أعلى أداءً يطلق ما بين 400 إلى 450 حصان، وستحمل ناقل حركة ثنائي الكلتش ونظام دفع رباعي عالي الأداء. ومن المتوقع أن تأتي السيارة بسعر ابتدائي لا يقل عن 250 ألف ريال.

لتصبح RS Q3 أسرع سيارة على نوربرجرنج يجب على أودي تحطيم رقم 7:52.7 دقيقة المسجل حالياً. وهو ما يعمل عليه السائقون الاختباريون دون كلل أو ملل.