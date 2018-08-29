أودي تختبر فئة rs من الجيل القادم من q3 على نوربرجرنج

تواجه أودي منافسة شديدة في كل سيارة تنتجها تقريبًا، إلا أن المنافسة على لقب أسرع SUV على الحلبة هي منافسة مختلفة.
حالياً ما تزال ألفا روميو ستيلفيو QV أسرع SUV على الحلبة، وفي حين تحاول أودي RS Q3 أخذ اللقب فإن عدداً من الشركات تسعى للأمر نفسه ومن بين تلك الشركات لامبورغيني وسيارتها أوروس، ما يصعب الأمر على شقيقتها أودي.
في جيلها القادم ستحمل RS Q3 تصميم مميز أكثر شراسة، وستأتي بمحرك 2.5 لتر تيربو أعلى أداءً يطلق ما بين 400 إلى 450 حصان، وستحمل ناقل حركة ثنائي الكلتش ونظام دفع رباعي عالي الأداء. ومن المتوقع أن تأتي السيارة بسعر ابتدائي لا يقل عن 250 ألف ريال.
لتصبح RS Q3 أسرع سيارة على نوربرجرنج يجب على أودي تحطيم رقم 7:52.7 دقيقة المسجل حالياً. وهو ما يعمل عليه السائقون الاختباريون دون كلل أو ملل.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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