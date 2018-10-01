​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس
آخر تحديث GMT01:02:54
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس

العرب اليوم -

العرب اليوم - ​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس

فورد اكسبلورر واكسبيديشن
واشنطن - العرب اليوم

كشفت فورد خلال فعاليات معرض تكساس 2018 عن مفاجأت قليلة في عائلة سياراتها متعددة الاستخدامات، وقدمت الشركة 4 نسخ خاصة جديدة اثنين لموديل اكسبلورر واثنين لموديل اكسبيديشن بهدف جذب المشترين الى صالات عرض الشركة. وقال كريج بارتسون، مدير تسويق السيارات متعددة الاستخدامات الكبيرة في فورد أن الناس يريدون مزيد السيارات متعددة الاستخدامات سواء لاستخدامات تتعلق بالمغامرات أو العمل في المدن.

وبالنسبة لنسخة Texas Edition في سيارة فورد إكسبيديشن الجديدة، فهي تغير بالفعل من الظروف التي تستخدم فيها السيارة، وتتوفر نسخة تكساس لموديل إكسبيديشن ليمتد 2019، والتي بالإضافة إلى الشعار الخاص على الباب الخلفي، تضيف عجلات مقاس 22 بوصة، كما توفر إكسبيديشن ستيلث إيديشن عجلات بقياس 22 بوصة، لكنها تضيف الكثير من القطع السوداء إلى أجزاء في السيارة مثل المرايا، وحواف المصابيح، وقضبان السقف، وشعارات إكسبيديشن، وفي الداخل، يتم الاعتماد على اللون الأسود مع خياطة حمراء لإعطاء بعض التباين.

أما إكسبلورر Limited Luxury Edition، فتضيف بعض اللمسات الفاخرة من الطراز بلاتينيوم الأعلى ويشمل ذلك عجلات ألمنيوم مطلية مقاس 20 بوصة، ومقاعد جلدية من طراز Nirvana مع Active Motion، وتحديثات داخلية متطورة، وأغطية مرايا خارجية من الكروم في الباقة. وأخيراً، يضيف إصدار إكسبلورر ديزرت كوبر أيضا عجلات مقاس 20 بوصة مصقولة وأغطية مرآيا من الكروم، مع المقصورة من اللمسات من النحاس وخياطة الجلد الأسود.

ولم تذكر فورد ما إذا كانت هذه الإصدارات الخاصة ستكون محدودة الإنتاج أم لا، ورغم أن الاصدارات الخاصة لا توفر تغييرات ثورية، لكنها تضيف بعض الاهتمام لفئات فورد الكبيرة من سيارات الدفع الرباعي.

سيارات عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس ​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس



أخبار ذات صلة

GMT 23:04 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

سيات تكشف عن سيارتها Tarraco في باريس
العرب اليوم - سيات تكشف عن سيارتها Tarraco في باريس

GMT 23:03 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

"مازيراتي" تستعد للكشف عن موديل خاص من Ghibli
العرب اليوم - "مازيراتي" تستعد للكشف عن موديل خاص من Ghibli

GMT 22:59 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

بي إم دبليو تكشف الستار عن عائلة "إكس"
العرب اليوم - بي إم دبليو تكشف الستار عن عائلة "إكس"

GMT 22:57 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

بي إم دبليو ستكشف عن نظامها الترفيهي المطور في معرض باريس
العرب اليوم - بي إم دبليو ستكشف عن نظامها الترفيهي المطور في معرض باريس

GMT 22:55 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

سيات تطلق سيارتها "Tarraco" سباعية المقاعد في معرض باريس
العرب اليوم - سيات تطلق سيارتها "Tarraco" سباعية المقاعد في معرض باريس

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس ​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مشاركتها في عرض أزياء لوريال باريس

المغنية شيريل تتألق بفستانها الفضي المزين بالخرز

باريس - مارينا منصف

تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:14 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

ديمنا جفاساليا ينقل "بالنسياغا" إلى قمة عرش الموضة
العرب اليوم - ديمنا جفاساليا ينقل "بالنسياغا" إلى قمة عرش الموضة

GMT 06:06 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل 10 جزر في العالم لقضاء عطلة سياحية قصيرة
العرب اليوم - أفضل 10 جزر في العالم لقضاء عطلة سياحية قصيرة

GMT 07:27 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

خدعة "المرآة الزجاجية" أحدث أفكار ديكور المنزل العصري
العرب اليوم - خدعة "المرآة الزجاجية" أحدث أفكار ديكور المنزل العصري

GMT 04:56 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

وزير خارجية كوريا الشمالية يدعو واشنطن إلى الالتزام بوعودها
العرب اليوم - وزير خارجية كوريا الشمالية يدعو واشنطن إلى الالتزام بوعودها

GMT 05:49 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مستشارة الرئيس الأميركي تؤكّد تعرضها لاعتداء جنسي
العرب اليوم - مستشارة الرئيس الأميركي تؤكّد تعرضها لاعتداء جنسي

GMT 08:07 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

إيزابيل مارانت تكشف عن مجموعتها الجديدة من أزياء صيف2019
العرب اليوم - إيزابيل مارانت تكشف عن مجموعتها الجديدة من أزياء صيف2019

GMT 05:51 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

الكشف عن أهمّ المواقع السياحية المميَّزة في اليابان
العرب اليوم - الكشف عن أهمّ المواقع السياحية المميَّزة في اليابان

GMT 06:56 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

"فالسبار" تستوحي ألوان الديكورات من إطلالات الأميرة يوجين
العرب اليوم - "فالسبار" تستوحي ألوان الديكورات من إطلالات الأميرة يوجين

GMT 00:25 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

عبد الله بن زايد يؤكّد أن إيران تقوّض الأمن في المنظقة
العرب اليوم - عبد الله بن زايد يؤكّد أن إيران تقوّض الأمن في المنظقة

GMT 01:05 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

مجلة نسائية تبيع الوهم للفتيات بقدرتهن على تحقيق كل شيء
العرب اليوم - مجلة نسائية تبيع الوهم للفتيات بقدرتهن على تحقيق كل شيء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:07 2015 الخميس ,26 شباط / فبراير

صناعة الطبول التقليدية العمانية حِرفة تتناقلها الأجيال منذ 40 عامًا
العرب اليوم - صناعة الطبول التقليدية العمانية حِرفة تتناقلها الأجيال منذ 40 عامًا

GMT 06:49 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مطار جزيرة "سانت هيلانة" النائية يصبح جاهزًا لاستقبال الطائرات
العرب اليوم - مطار جزيرة "سانت هيلانة" النائية يصبح جاهزًا لاستقبال الطائرات

GMT 05:08 2015 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

حلول ذكرى ميلاد الرسام بابلو بيكاسو مؤسس المدرسة التكعيبية الفنية
العرب اليوم - حلول ذكرى ميلاد الرسام بابلو بيكاسو مؤسس المدرسة التكعيبية الفنية

GMT 03:20 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

المصممون المغاربة يمزجون اللون الأحمر والذهبي في تصميم القفطان المغربي
العرب اليوم - المصممون المغاربة يمزجون اللون الأحمر والذهبي في تصميم القفطان المغربي

GMT 22:15 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب
العرب اليوم - Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب

GMT 06:45 2014 الثلاثاء ,26 آب / أغسطس

كيم كاردشيان ترتدي "البكيني الأحمر" على شواطئ المكسيك
العرب اليوم - كيم كاردشيان ترتدي "البكيني الأحمر" على شواطئ المكسيك

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 14:45 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

ايقاف خمسيني وشاب متلبسين بممارسة الجنس في أسفي
العرب اليوم - ايقاف خمسيني وشاب متلبسين بممارسة الجنس في أسفي

GMT 18:48 2018 السبت ,19 أيار / مايو

نشطاء يكشفون فبركة برنامج "رامز تحت الصفر" بعد حلقة ريم مصطفى
العرب اليوم - نشطاء يكشفون فبركة برنامج "رامز تحت الصفر" بعد حلقة ريم مصطفى

GMT 19:09 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

20 دولة في الجولة الخامسة من بطولة البحر المتوسط الدولية للغولف
العرب اليوم - 20 دولة في الجولة الخامسة من بطولة البحر المتوسط الدولية للغولف

GMT 04:36 2016 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

أجمل عشرة شواطئ في إيطاليا تفتح أبوابها لزيارتها في الصيف
العرب اليوم - أجمل عشرة شواطئ في إيطاليا تفتح أبوابها لزيارتها في الصيف

GMT 16:07 2013 الخميس ,28 آذار/ مارس

معرض فني يُجسد لحظات السعادة في حياة ضحايا بركان "فيزوف" في بومبي
العرب اليوم - معرض فني يُجسد لحظات السعادة في حياة ضحايا بركان "فيزوف" في بومبي

GMT 02:01 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

هايدي سعيد تكشف تجربتها مع الصلصال في تصميم الديكور
العرب اليوم - هايدي سعيد تكشف تجربتها مع الصلصال في تصميم الديكور

GMT 00:42 2018 السبت ,27 كانون الثاني / يناير

صافيناز تنشر فيديو ترويجي للسياحة في مصر عبر "الانستغرام"
العرب اليوم - صافيناز تنشر فيديو ترويجي للسياحة في مصر عبر "الانستغرام"

GMT 14:54 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو

السعودية تُعلن السماح للمرأة بقيادة السيارات بدءً من 24 حزيران
العرب اليوم - السعودية تُعلن السماح للمرأة بقيادة السيارات بدءً من 24 حزيران

GMT 00:24 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

فرقة "بوسان" الكورية للطبول تقدم عروضها بالإسكندرية
العرب اليوم - فرقة "بوسان" الكورية للطبول تقدم عروضها بالإسكندرية

GMT 12:45 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

القضاء على ارهابي في جبل بيرينو
العرب اليوم - القضاء على ارهابي في جبل بيرينو

GMT 21:25 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

نرمين الفقي تكشف عن سبب ابتعادها عن الدراما لفترة طويلة
العرب اليوم - نرمين الفقي تكشف عن سبب ابتعادها عن الدراما لفترة طويلة

GMT 00:47 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

فرقة "الشمس" تبدأ أول اختبارات أداء لـ "ذوي الاحتياجات"
العرب اليوم - فرقة "الشمس" تبدأ أول اختبارات أداء لـ "ذوي الاحتياجات"

GMT 05:10 2015 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

نبات الدغموس من النباتات المهددة بالنقراض في تيوت الجزائرية
العرب اليوم - نبات الدغموس من النباتات المهددة بالنقراض في تيوت الجزائرية

GMT 01:37 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

رباب فتاة طموحة تعلمت فن المكياج فأبدعت وتألقت
العرب اليوم - رباب فتاة طموحة تعلمت فن المكياج فأبدعت وتألقت

GMT 04:06 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

ساعة "L.U.C XPS" من "Chopard" تكمل جاذبية الرجل العصري
العرب اليوم - ساعة "L.U.C XPS" من "Chopard" تكمل جاذبية الرجل العصري

GMT 04:08 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

مشروع "عين دبي" يقترب من الانتهاء بإقامة أكبر عجلة ترفيهية في العالم
العرب اليوم - مشروع "عين دبي" يقترب من الانتهاء بإقامة أكبر عجلة ترفيهية في العالم

GMT 01:40 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

عرض فيلم "الوحش الغاضب" لأول مرة على الشاشات
العرب اليوم - عرض فيلم "الوحش الغاضب" لأول مرة على الشاشات

GMT 11:08 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

المنتخب الألماني يبدأ استعداداته للمونديال في غياب ثمانية من لاعبيه
العرب اليوم - المنتخب الألماني يبدأ استعداداته للمونديال في غياب ثمانية من لاعبيه

GMT 03:52 2018 الخميس ,31 أيار / مايو

نشوب حريق هائل في منطقة فيصل في الجيزة
العرب اليوم - نشوب حريق هائل في منطقة فيصل في الجيزة

GMT 03:17 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

السلطان يؤكّد أن الحرب في اليمن قضت على الطموح
العرب اليوم - السلطان يؤكّد أن الحرب في اليمن قضت على الطموح
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab