كاديلاك توقف تطوير محركات الديزل وتتجه إلى الكهربائية

أعلن رئيس كاديلاك السيد Steve Carlisle عن إيقاف جميع خطط تطوير محركات الديزل داخل الشركة والتوجه للتركيز على المحركات الكهربائية، وقال السيد ستيف في حديثه أن التغييرات السريعة التي طرأت لسوق السيارات أجبرتهم على إتخاذ هذه الخطوة بشكل سريع.
جاء هذا التصريح خلال حفل تدشين XT4 الجديدة التي كان من المقرر أن تمتلك فئة ديزل على أن يتم إطلاقها في العام 2020، ويبدو أن هذا الأمر لن يتحقق مع التغييرات الجديدة في إستراتيجية كاديلاك. يذكر أن كاديلاك منذ العام 2015 مع ظهور فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمحركات الديزل لفولكس واجن تنبأت بقرب نهاية محركات الديزل في قطاع السيارات بشكل عام.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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