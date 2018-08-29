نقدم لكم أبرز 5 سيارات "ميني فان" عائلية جديدة تقل أسعارها عن 370 ألف جنيه في السوق المحلي.
سيارة كيتون M70
تعد سيارة كيتون M70 من أرخص سيارات الميني فان العائلية سباعية المقاعد في السوق المصري، وهي مزودة بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ السعر الرسمي لموديل 2017 من السيارة 148.000 جنيه.
سيارة تشانجان M50
تتوفر سيارة تشانجان M50 موديل 2018 في السوق المحلي بأسعار رسمية تبدأ من 176.000 جنيه، وتستمد السيارة سباعية المقاعد طاقتها من محرك سعة 1.4 لتر وينقل حركته للمحاور الأربعة ناقل حركة يدوي من 4 سرعات.
فيات دوبلو 2018
سيارة فيات دوبلو 2018 العائلية متوفرة بفئتين، الأولي تأتي بـ 5 مقاعد، والثانية سباعية المقاعد ، وتستمد دوبلو طاقتها من محرك سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصان مرتبط بناقل حركة يدوي، وتصل السعة اللترية لوحدة التخزين الخلفية إلي 750 لتر.
وتبدأ أسعار دوبلو من 249.900 جنيه للفئة الأولي خماسية المقاعد، أما النسخة سباعية المقاعد فيبلغ سعرها الرسمي 256.900 جنيه.
سوزوكي إرتيجا
موديل 2018 سباعية المقاعد متاحة في السوق المحلي بفئة واحدة، ويبلغ سعرها الرسمي 300.000 جنيه، وتمتلك السيارة محركًا سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتبلغ مساحة التخزين الخلفية 135 لترًا.
فولكس فاجن كادي
فئة M/T خماسية المقاعد موديل 2018 متوفرة في السوق المصري بأسعار رسمية تبلغ 365.000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومن أبرز ما تتميز به السيارة مساحة الشنطة الخلفية التي تصل إلى 920 لترًا.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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