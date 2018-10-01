كشفت BMW مؤخرا عن موديل 2019 من سيارتها i3 الكهربائية، حيث أكددت الشركة الألمانية أن هذا الموديل يتمتع ببطارية أقوى وأكبر مما يمنح السيارة مدى أطول بكثير مقارنة بالموديل الحالي للسيارة.

ويحمل هذا الموديل من BMW نفس المحرك الكهربائي الموجود بالموديل الحالي، وهو محرك قوة 170 حصان، ومعه تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.23 ثانية.

أما فئة i3s الأكثر رياضية فستحمل محرك بقوة 181 حصان، وهو أسرع من المحرك السابق بفارق 0.4 ثانية أقل في اختبار زمن التسارع إلى 100 كم/ساعة.

أما عن البطارية الجديدة بهذا الموديل فذكرت BMW أنها بقدرة 42.2 كيلوواط ساعة، ويتراوح مداها من 246 إلى 260 كيلومتر، وهي زيادة ملحوظة مقارنة ببطارية الموديل الحالي التي تبلغ قدرتها 33 كيلوواط ساعة، ويتراوح مداها من 185 إلى 200 كيلومتر.

جدير بالذكر أيضا أن هذا الموديل من السيارة يتمتع بمصابيح LED أمامية أقوى من الموجودة بالموديل الحالي، وينتظر أن تنشر BMW مزيد من المعلومات عن هذا الموديل عند تقديمه بمعرض باريس 2018 للسيارات