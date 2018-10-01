كشفت BMW مؤخرا عن موديل 2019 من سيارتها i3 الكهربائية، حيث أكددت الشركة الألمانية أن هذا الموديل يتمتع ببطارية أقوى وأكبر مما يمنح السيارة مدى أطول بكثير مقارنة بالموديل الحالي للسيارة.
ويحمل هذا الموديل من BMW نفس المحرك الكهربائي الموجود بالموديل الحالي، وهو محرك قوة 170 حصان، ومعه تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.23 ثانية.
أما فئة i3s الأكثر رياضية فستحمل محرك بقوة 181 حصان، وهو أسرع من المحرك السابق بفارق 0.4 ثانية أقل في اختبار زمن التسارع إلى 100 كم/ساعة.
أما عن البطارية الجديدة بهذا الموديل فذكرت BMW أنها بقدرة 42.2 كيلوواط ساعة، ويتراوح مداها من 246 إلى 260 كيلومتر، وهي زيادة ملحوظة مقارنة ببطارية الموديل الحالي التي تبلغ قدرتها 33 كيلوواط ساعة، ويتراوح مداها من 185 إلى 200 كيلومتر.
جدير بالذكر أيضا أن هذا الموديل من السيارة يتمتع بمصابيح LED أمامية أقوى من الموجودة بالموديل الحالي، وينتظر أن تنشر BMW مزيد من المعلومات عن هذا الموديل عند تقديمه بمعرض باريس 2018 للسيارات
GMT 23:04 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرسيات تكشف عن سيارتها Tarraco في باريس
GMT 23:03 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر"مازيراتي" تستعد للكشف عن موديل خاص من Ghibli
GMT 22:59 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبربي إم دبليو تكشف الستار عن عائلة "إكس"
GMT 22:57 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبربي إم دبليو ستكشف عن نظامها الترفيهي المطور في معرض باريس
GMT 22:55 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرسيات تطلق سيارتها "Tarraco" سباعية المقاعد في معرض باريس
تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
أرسل تعليقك