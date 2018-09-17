أودي تشوقنا لـ e-tron الكهربائية قبل الكشف عنها

أطلقت أودي فيديو تشويقي أخير لسيارتها الكهربائية الأولى e-tron التي سيكشف عنها خلال حفل جوائز Emmy الذي يقام في 17 سبتمبر وتعتبر أكبر جائزة مخصصة لأعمال التلفزيون والمسرح.
أودي أظهرت e-tron للمرة الاولى خلال معرض جنيف السابق كسيارة إختبارية، وتسعى أودي إلى المنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية عند طرح e-tron التي ستحمل محركين كهربائيين مدعومين ببطارية كهربائية مصنوعة من الليثيوم بحجم 95 كيلو واط/س قادرة على السير لمسافة 402 كم بشحنة كهربائية واحدة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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