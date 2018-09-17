أودي تشوقنا لـ e-tron الكهربائية قبل الكشف عنها

أطلقت أودي فيديو تشويقي أخير لسيارتها الكهربائية الأولى e-tron التي سيكشف عنها خلال حفل جوائز Emmy الذي يقام في 17 سبتمبر وتعتبر أكبر جائزة مخصصة لأعمال التلفزيون والمسرح.

أودي أظهرت e-tron للمرة الاولى خلال معرض جنيف السابق كسيارة إختبارية، وتسعى أودي إلى المنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية عند طرح e-tron التي ستحمل محركين كهربائيين مدعومين ببطارية كهربائية مصنوعة من الليثيوم بحجم 95 كيلو واط/س قادرة على السير لمسافة 402 كم بشحنة كهربائية واحدة.