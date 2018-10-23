أستون مارتن تعلن عن اسم سيارتها الخارقة القادمة

حصلت أـستون مارتن على اسم جديد لسيارتها الخارقة القادمة التي أعلنت عنها سابقاً باسم المشروع 003.

يعود اسم استون مارتن Valhalla كما يعود اسم شقيقتها فالكيري إلى الأساطير الاسكندنافية، ويبدو أن هذه صرعة جديدة في عالم السيارات، على كل حال ستأتي أستون مارتن فالهالا لمنافسة سيارات خارقة مثل فيراري لافيراري وبورش 918. وستحمل أستون مارتن فالهالا محركات مطورة بالتعاون مع فريق ريد بول للسباقات ويتوقع أن تأتي بمحرك V6 عالي الأداء.