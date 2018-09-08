موعد الكشف الرسمي عن سيارة أودي الكهربائية الأولى فى الاسواق

حددت شركة أودي العالميّة، يوم 17 سبتمبر الجاري، بأنة موعد توافر سيارتها الكهربائية الأولى فى الاسواق، والّتي تحمل اسم إي-ترون أو e-tron، وسيتمّ الكشف رسميًّا عن السّيّارة في سان فرانسيسكو، في حين أنّ تسليم السّيّارات كنموذج لعام 2019 للزّبائن سيبدأ في أوائل عام 2019.
إذا كنت تريد أن تكون من بين المالكين الأوائل لهذه السّيّارة الكهربائيّة رباعيّة الدّفع، تأكّد من وضع الحجز عند فتح سجلّ الطّلبات على هامش حدث الإطلاق الرّسميّ.
إنتاج النّسخة الأولى
منذ بضعة أيّام، تمّ الانتهاء من إنتاج أوّل نموذج مخصّص للعملاء من أودي إي-ترون 2019، بعدما تطلّب الأمر جهودًا كثيرة ودقّة عالية في كلّ المراحل.
وقد نفّذت أودي عمليّة الإنتاج في مصنعها في بروكسل البلجيكيّة، وهي منشأة عالية التّقنيّة حيث تقوم أنظمة النّقل الآليّ بإحضار البطّاريّات إلى خطّ التّجميع بالتّسلسل.
هذه الخطوة تؤكّد سعي الشّركة للاندماج أكثر فأكثر في عالم تطوّر المحرّكات، وهي ترمي إلى تسليم 800 ألف نسخة كهربائيّة بحلول عام 2025.
بعض المواصفات
زوّدت أودي سيّارة إي-ترون بمحرّك كهربائيّ يعطيها قوّة 402 حصان وعزم دوران يبلغ 489 رطلًا/القدم.
وتنتقل السّيّارة من سرعة صفر إلى 60 ميلًا بالسّاعة في أقلّ من ستّ ثوانٍ، وتخطّط الشّركة لتصميم نماذج أسرع في المراحل اللّاحقة.
وتمامًا كمفهوم إي-ترون كواترو الّذي كُشف عام 2015، سيأتي إنتاج إي-ترون 2019 مع وحدة أيونات اللّيثيوم 95 كيلوواط / الساعة.
من ناحية شحن البطّاريّة، تعد أودي باتّباع نظام الشّحن السّريع الّذي يبلغ 150 كيلو واط والّذي يوفّر شحنًا بنسبة 80% خلال 30 دقيقة تقريبًا.
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