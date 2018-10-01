لوتس تكشف عن صور فنية لمقرها الرئيسي الجديد

تحتفل لوتس هذا العام بمرور 70 عاماً على إنشائها، وبهذه المناسبة كشفت الشركة عن مقرها الجديد الذي تعمل عليه في مدينة هيثيل الإنجليزية والذي سيوفر حلبة سباق للفعاليات ومتحف يضم 300 سيارة يعرض تاريخ الشركة.

هذا هو الإستثمار الأضخم للوتس منذ شراء جيلي لأسهمها، وسيوفر المقر الرئيسي الجديد مركزاً للزوار يمكنهم في تجربة أحدث سيارات الشركة وتصميم السيارة الخاصة بهم مثل إختيار اللون والجنوط وغيرها من الخيارات بالإضافة إلى توفير مطعم للإستمتاع بالمسطحات الخضراء