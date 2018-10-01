لوتس تكشف عن صور فنية لمقرها الرئيسي الجديد

تحتفل لوتس هذا العام بمرور 70 عاماً على إنشائها، وبهذه المناسبة كشفت الشركة عن مقرها الجديد الذي تعمل عليه في مدينة هيثيل الإنجليزية والذي سيوفر حلبة سباق للفعاليات ومتحف يضم 300 سيارة يعرض تاريخ الشركة.
هذا هو الإستثمار الأضخم للوتس منذ شراء جيلي لأسهمها، وسيوفر المقر الرئيسي الجديد مركزاً للزوار يمكنهم في تجربة أحدث سيارات الشركة وتصميم السيارة الخاصة بهم مثل إختيار اللون والجنوط وغيرها من الخيارات بالإضافة إلى توفير مطعم للإستمتاع بالمسطحات الخضراء
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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