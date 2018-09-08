كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "SUV"، مع تزايد اهتمام شركات صناعة السيارات على سوق السيارات الكهربائية الذي تسيطر عليه حاليا شركة "تيسلا" الأميركية.
وقدمت الشركة الألمانية التابعة لمجموعة "دايملر" السيارة الكهربائية "إي.كيو.سي" الكبيرة في مؤتمر بالعاصمة السويدية ستوكهولم وهي أول سيارة تطرحها مرسيدس بنز تحت العلامة التجارية "إي.كيو".
وتستهلك السيارة الجديدة 22.2 كيلووات/ساعة من الكهرباء لكل 100 كيلومتر، في حين أنها لا تصدر أي عوادم غازية كربونية على الإطلاق، في حين تصل قدرة بطارية الليثيوم فيها إلى 80 كيلووات/ساعة.
وقال "دايتر تسيتشه" رئيس مجلس إدارة "دايملر" والرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز كارز" إنه مع طرح "إي.كيو.سي" وهي أول سيارة "إس.يو.في" كهربائية، فإننا بدأنا الحركة في هذا المسار. السيارات الكهربائية ستكون عنصرا أساسيا في خريطة النقل في المستقبل. لذلك فإننا استثمرنا أكثر من 10 مليارات يورو في توسيع مجموعة طرز إي.كيو وأكثر من مليار دولار في إنتاج البطاريات عالميا.
وتعمل السيارة "إي.كيو.سي" بمحركين كهربائيين الأول على المحور الأمامي والثاني على المحور الخلفي، وتصل طاقتهما معا إلى 300 كيلووات، والحد الأقصى لشدة العزم إلى 756 نيوتن لكل متر. وبحسب الأرقام الأولية فإن مدى السيارة يصل إلى أكثر من 450 كيلومتراً.
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