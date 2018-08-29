المال لا يكون مشكلة عندما يمكنك شراء سيارة لامبورجيني، وقد ظهرت نسخة أفينتادور S بلون كرومي تركوازي مميز ولامع ومع شراء مالك هذه السيارة لموديل أوروس فقد قرر أن يجعلها تتماشي مع نفس طلاء أفينتادور S. وقد قرر الرجل تعديل سيارته متعددة الاستخدامات وقدم لها نفس الحلة التي على موديل أفينتادور S وقد تم مشاركة فيديو للسيارة باللون الجديد على الانترنت.

والحصول على سيارات تحمل نفس اللون أمر بالتأكيد مميز وغريب في نفس الوقت وعندما يتحرك هذا الرجل بسيارتين لامبورجيني من طرازين مختلفين بنفس اللون الغريب، فبالتأكيد سيجذب الأنظار كما أن هذا المالك في السابق امتلك بعض الموديلات الأخرى المميزة وزودها بألوان روز ذهبية أو بيضاء . وبجانب الطلاء المميز لأوروس فالسيارة تأتي بعجلات 24 بوصة واطارات خاصة.