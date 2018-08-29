المال لا يكون مشكلة عندما يمكنك شراء سيارة لامبورجيني، وقد ظهرت نسخة أفينتادور S بلون كرومي تركوازي مميز ولامع ومع شراء مالك هذه السيارة لموديل أوروس فقد قرر أن يجعلها تتماشي مع نفس طلاء أفينتادور S. وقد قرر الرجل تعديل سيارته متعددة الاستخدامات وقدم لها نفس الحلة التي على موديل أفينتادور S وقد تم مشاركة فيديو للسيارة باللون الجديد على الانترنت.
والحصول على سيارات تحمل نفس اللون أمر بالتأكيد مميز وغريب في نفس الوقت وعندما يتحرك هذا الرجل بسيارتين لامبورجيني من طرازين مختلفين بنفس اللون الغريب، فبالتأكيد سيجذب الأنظار كما أن هذا المالك في السابق امتلك بعض الموديلات الأخرى المميزة وزودها بألوان روز ذهبية أو بيضاء . وبجانب الطلاء المميز لأوروس فالسيارة تأتي بعجلات 24 بوصة واطارات خاصة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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