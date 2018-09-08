نيسان نافارا N-Guard الخاصة تبدأ مبيعاتها في بريطانيا

كشفت نيسان عن نسخة خاصة جديدة من سيارتها البيك أب نافارا أطلقت عليها N-Guard وقد صممت السيارة لجعل الشاحنة اليابانية أكثر جاذبية للمشترين , وتشمل التغييرات باقة خارجية جديدة وباقة تصميم خارجية فريدة من نوعها. وتعتمد N-Guard على أعلى الاصدارات من نافارا Tekna وشملت التغييرات في السيارات اطارات حول شبكة التهوية والمصابيح الامامية.
كما زودت باغطية خاصة للمرايا ومقابض الأبواب والصادم الخلفي وكلهم باللون الأسود كما زودت بعتبات جانبية وعوارض تحميل للسقف ومصابيح أمامية داكنة وفتحة سقف مع عجلات ألومنيوم 18 بوصة. وسيمكن للمشترين الاختيار بين 3 ألوان خارجية تشمل رمادي Twilight وأسود ميتاليك وأبيض ستورم مع ملصقات جانبية خاصة.
كما زودت مقصورة السيارة بتحديثات تشمل الفرش الجلدي والقماشي للمقاعد مع ألوان رمادية وصفراء وتطريز أسفر مزدوج وفرش خاص للأرضية. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة رشاشات لغسل المصابيح الامامية ومساعد الطرق الصاعدة والهابطة ومكابح طواريء ذكية وشاشة رؤية محيطية ونظام تفاضلي خلفي محدود الانزلاق.
وتحمل السيارة محرك ديزل dCi سعة 2.3 لتر بقوة 187 حصان مع ناقل مانيوال أو أوتوماتيك.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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