فولكس فاجن قريبة من أن تتلقى غرامة بقيمة 10.7 مليار دولار

تواجه فولكس فاجن أكثر من 1,670 قضية تم رفعها من المستثمرين في المجموعة ويطالبون فولكس فاجن بمبلغ 10.7 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالمستثمرين بعد فضيحة الإنبعاثات التي ألمت بالمجموعة في 2015 بسبب التلاعب في نتائج إختبارات محركات الديزل.

كانت معظم القضايا تم رفعها بسبب شعور المستثمرين بأنهم واجهوا الإحتيال من الشركة التي لم تستخدم الشفافية مع مستثمريها، الأمر الذي تسبب بخسارة أسهم الشركة قيمة بنسبة 37%، يذكر أن مجموع ما خسرته الشركة حتى الآن جراء الفضيحة قد تجاوز مبلغ 30 مليار دولار بسبب الغرامات المتتالية، وهبوط قيمة سهم الشركة، وإستدعاء ملايين السيارات المتضررة.