فولكس فاجن قريبة من أن تتلقى غرامة بقيمة 10.7 مليار دولار

تواجه فولكس فاجن أكثر من 1,670 قضية تم رفعها من المستثمرين في المجموعة ويطالبون فولكس فاجن بمبلغ 10.7 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالمستثمرين بعد فضيحة الإنبعاثات التي ألمت بالمجموعة في 2015 بسبب التلاعب في نتائج إختبارات محركات الديزل.
كانت معظم القضايا تم رفعها بسبب شعور المستثمرين بأنهم واجهوا الإحتيال من الشركة التي لم تستخدم الشفافية مع مستثمريها، الأمر الذي تسبب بخسارة أسهم الشركة قيمة بنسبة 37%، يذكر أن مجموع ما خسرته الشركة حتى الآن جراء الفضيحة قد تجاوز مبلغ 30 مليار دولار بسبب الغرامات المتتالية، وهبوط قيمة سهم الشركة، وإستدعاء ملايين السيارات المتضررة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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